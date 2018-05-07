В пункте пропуска "Берестовица" 8 мая будет временно ограничено движение

7 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе 8 мая будет временно ограничено движение, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
Временно будет ограничено движение транспорта на въезд в Беларусь 8 мая с 10 до 13 часов. Связано это с проведением плановых работ сотрудниками Берестовицких электросетей РУП "Гродноэнерго".
Перевозчиков и физических лиц просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.-0-
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