В пункте пропуска "Берестовица" 8 мая будет временно ограничено движение

7 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе 8 мая будет временно ограничено движение, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Временно будет ограничено движение транспорта на въезд в Беларусь 8 мая с 10 до 13 часов. Связано это с проведением плановых работ сотрудниками Берестовицких электросетей РУП "Гродноэнерго".

Перевозчиков и физических лиц просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.-0-