В пункте пропуска "Невель" введены новые правила для пешеходов и велосипедистов

14 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В межгосударственном пункте пропуска "Невель" на белорусско-украинской границе с 14 апреля начинают действовать новые правила для пешеходов и велосипедистов, сообщил БЕЛТА официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.

С сегодняшнего дня пропуск граждан, пересекающих границу в пешем порядке, в обоих направлениях будет осуществляться строго по сигналу светофора, поочередно, группами от 5 до 10 человек. "При этом открытый турникет, когда не горит зеленый свет, не дает права двигаться по коридору, так как является лишь дополнительной, а не основной мерой для регулирования пассажиропотока", - уточнил Михаил Бут-Гусаим.

Изменения связаны со значительным увеличением количества граждан, пересекающих государственную границу через пункт пропуска "Невель". В 2017 году им воспользовались 260 тыс. человек (в 2015-м - 117 тыс.). Для повышения качества пропуска пешеходов и велосипедистов пинские пограничники оборудовали специальную систему контроля. Вначале она была опробована на выезд из страны. Сейчас такой же турникет поставлен перед входом в пункт пропуска со стороны Украины.

"Это сделано для удобства и граждан, и пограничников. Движение регулируется для того, чтобы в пункте пропуска не находилось одновременно большое количество людей, не было толпы, для обеспечения порядка на территории режимного объекта", - пояснил официальный представитель погранотряда.

Он отметил, что на Радуницу ожидается традиционное увеличение пассажиропотока через государственную границу. Для обеспечения пропуска граждан в день поминовения предков на участке ответственности Пинского погранотряда дополнительно открываются упрощенные пункты пропуска: Дивин (Самары) в Кобринском районе, Трушино (Вичевка) в Пинском и Ольманы-Переброды в Столинском. К слову, последний будет работать четыре дня, с 14 по 17 апреля, с 9.00 до 19.00.-0-