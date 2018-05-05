В работу некоторых маршрутов транспорта в Минске 5-6 мая вносятся изменения

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работу некоторых маршрутов городского пассажирского транспорта в Минске 5-6 мая вносятся изменения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ГУ "Столичный транспорт и связь".

Изменения вносятся в связи с дорожно-строительными работами на пересечении ул. Тимирязева и Кальварийской с закрытием движения всех видов транспорта по ул. Тимирязева на участке от ул. Кальварийской до просп. Машерова и невозможностью сохранения троллейбусного движения по ул. Кальварийской.

В частности, движение троллейбусов маршрута №13 со стороны ДС Сухарево-5 организуется до ст. метро "Пушкинская" с присвоением маршруту номера №13Д.

Движение троллейбусов маршрута №9 со стороны ДС Кунцевщина организуется до ул. Гусовского со следованием от ул. Пономаренко по просп. Пушкина, ул. Притыцкого, Кальварийской, Гусовского в прямом направлении, обратно по ул. Гусовского, Харьковской, Пономаренко и далее по маршруту с присвоением маршруту наименования №9Д "ДС Кунцевщина - Гусовского".

Работа троллейбусных маршрутов №4, 7, 14, 44 отменяется.

Организуется работа временных автобусных маршрутов: №7Т, 44Т по трассам и расписаниям движения троллейбусных маршрутов №7, 44; №914 "ДС Масюковщина - Городской Вал" со следованием по трассе троллейбусного маршрута №14 с изменением маршрута следования.

Организуется работа временного троллейбусного маршрута с обслуживанием электробусами: №913 "Вокзал - Городской Вал - ст. м. Пушкинская" от остановочного пункта "Ленинградская" по ул. Бобруйской, просп. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийской, Притыцкого; обратно - по ул. Притыцкого, Кальварийской, Романовская Слобода, Городской Вал, просп. Независимости, ул. Свердлова, Кирова с высадкой пассажиров на остановочном пункте "Кирова".

Движение автобусов маршрутов № 151Э, 190Э, 1109-ТК, 1564-ТК, 1589-ТК на участке от железнодорожного вокзала организуется по ул. Бобруйской, К.Цеткин, просп. Дзержинского, 2-му пер. Р.Люксембург, ул. К.Либкнехта, "1-му городскому кольцу" (ул. Домашевская), ул. Тимирязева в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "ст. метро Молодежная" по ул. Домашевская в обоих направлениях.

Из транспортного обслуживания временно исключается остановочный пункт "Тимирязева" по ул. Тимирязева у пересечения с пер. Тучинский.

Пассажирам, имеющим многоразовые проездные документы на троллейбус и электронные билеты многоразового пользования на определенный период времени (месяц, 10 суток и иные периоды) предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусах и электробусах маршрутов №7Т, 44Т, 913, 914, 40, 46, 50С, 78 на дублируемых и закрываемых участках.-0-