В регионах нужно активизировать работу по реставрации памятников архитектуры - Бондарь

27 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В регионах нужно активизировать работу по реставрации памятников архитектуры. Об этом заявил сегодня на итоговой коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома министр культуры Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нужно создавать эффективную систему сохранения объектов историко-культурного наследия, что позволит постоянно увеличивать долю отреставрированных и имеющих соответствующее функциональное назначение памятников архитектуры", - отметил министр. По его словам, такая задача поставлена в том числе государственной программой "Культура Беларуси" на 2016-2020 годы. Вместе с тем около 300 историко-культурных ценностей страны, находящихся в коммунальной собственности (около 9% от общего количества), не используются или их состояние является неудовлетворительным. Отсутствуют своевременные решения по сохранению таких объектов. По сути, такая ситуация сложилась в Мстиславле, когда в конце 2017 года обрушилась часть кровли бывшего костела.

В качестве положительного примера он назвал работы по реставрации фасадов здания Могилевского городского Центра культуры и досуга. Здесь со стороны заказчика работ и проектной организации предприняты все меры по воссозданию исторического облика памятника архитектуры. В то же время до настоящего времени не актуализирован проект зон охраны исторического центра Могилева. Проектные решения разрабатываются зачастую без учета характера исторической среды, ведут к созданию значительных по габаритам и дисгармоничным сооружениям, которые размещаются в непосредственной близости к ценнейшим памятникам архитектуры.

По мнению министра, основными задачами по сохранению историко-культурного наследия на 2018 год должны стать стимулирование заинтересованности физических и юридических лиц в сохранении объектов наследия при передаче их в пользование или собственность, повышение ответственности их пользователей за нарушение соответствующего законодательства. "Мы должны обеспечить также развитие механизмов по привлечению дополнительных ресурсов в сфере охраны историко-культурного наследия, разработать и начать реализацию региональных программ по сохранению, в том числе инвентаризации, мониторингу состояния, реставрации историко-культурных ценностей", - считает Юрий Бондарь.-0-