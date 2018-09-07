В Рогачевском аэроклубе 8 сентября пройдет День ДОСААФ на малой родине

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивно-патриотическое мероприятие "День ДОСААФ на малой Родине" пройдет на территории аэродрома Миньков Рогачевского аэроклуба 8 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре ДОСААФ.

Зрителям продемонстрируют авиационную и автомобильную технику, пройдут соревнования картингистов и мотокроссменов, демонстрационные прыжки из самолета Ан-2 спортсменов с флагами Беларуси, Рогачева и ДОСААФ. Украсят программу полеты на низкой высоте планера "Бланик Л-13" и самолета "Вильга-35А", а также одиночный и групповой пилотаж трех самолетов Як-52 Могилевского аэроклуба.

Все желающие смогут поучаствовать в соревнованиях по стрельбе в лазерном стрелковом тире, в обзорных полетах и прыжках с парашютом. Предусмотрены выступления творческих коллективов и выездная торговля.

В состав ДОСААФ входят шесть аэроклубов, которые укомплектованы профессиональным авиационным персоналом: весь летный состав - летчики первого и второго классов. В аэроклубах оборонного общества 80 воздушных судов, из них 36 самолетов, 24 вертолета и 20 планеров. Авиация ДОСААФ по уровню подготовки летных кадров, состоянию учебно-материальной базы и технической исправности летательных аппаратов способна осуществлять практическую подготовку летного состава для различных министерств и ведомств.-0-