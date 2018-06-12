12 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Россонском районе создан заказник местного значения "Нещердо". Соответствующее решение Россонского райисполкома №277 от 25 мая 2018 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Гидрологический заказник местного значения "Нещердо" расположен в восточной части Россонского района, его площадь составляет почти 6,7 тыс. га. Границы проходят в основном по территории Россонского лесхоза, по землям сельхозпредприятий и береговой линии озер. Объявление территории заказником не влечет за собой изъятия земельных участков у землепользователя, на землях которого образован этот заказник.

Заказник создается в целях сохранения популяций редких и охраняемых видов растений и животных, особо ценных растительных сообществ и поддержания устойчивости, разнообразия биоты природно-территориального комплекса озера Нещердо и прилегающих к нему территорий. На его территории запрещены работы и виды деятельности, способные нанести вред биоразнообразию.

Управление заказником будет осуществлять Россонский лесхоз.-0-