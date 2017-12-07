7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Россонском районе восстановлена работа номеров экстренных служб, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

"Неисправность устранена. Нормальная работа номеров экстренных служб 101, 102, 103, 104 и 112 восстановлена", - проинформировал Виталий Новицкий.

Как сообщалось, сегодня в 05.55 спасателям поступило сообщение от диспетчера РУП "Белтелеком" об отсутствии двухсторонней слышимости между некоторыми абонентами IMS, а также при звонках в экстренные службы по номерам 101, 102, 103, 104, 112 в Россонском районе. Проблема коснулась и абонентов мобильных операторов. В соответствии с резервной схемой было организовано перенаправление вызовов. До устранения неисправности указанные абоненты в Россонском районе при наборе номеров 101, 102, 103, 104 или 112 соединялись с полоцким подразделением МЧС, которое принимало все обращения и переадресовывало их в другие службы.-0-