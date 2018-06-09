9 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучине открылся стадион для пляжных видов спорта. Информация об этом размещена на сайте районной газеты "Дзянніца", сообщает БЕЛТА.

Новая спортивная площадка появилась на берегу городского озера в райцентре. Церемония открытия нового объекта также дала старт 2 туру чемпионата страны по пляжному футболу, выступает в котором и команда из Щучина.

"Несмотря на то, что щучинской команде по пляжному футболу всего год, она успела громко заявить о себе. Чтобы нашим футболистам было комфортно тренироваться, мы решили построить стадион для пляжного футбола. Расчистили на берегу городского озера площадку, оградили территорию, привезли сюда просеянный песок, установили ворота и трибуны для болельщиков. Теперь здесь можно проводить соревнования самого высокого уровня", - отметил во время открытия площадки председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник. Он подчеркнул, что власти вдохновили на благоустройства озера и береговой территории горожане.

По словам Сергея Ложечника, в Щучинском районе будет продолжена работа по развитию спортивной инфраструктуре, пропаганде здорового образа жизни. Новая площадка, к слову, будет доступна не только профессиональным игрокам, но и любителям пляжного футбола и волейбола.-0-