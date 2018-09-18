В СЭЗ "Брест" планируется систематически проводить экологические мониторинги

18 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси заключил со свободной экономической зоной "Брест" договор на проведение независимого мониторинга окружающей среды. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор института Николай Михальчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект называется "Формирование системы мониторинга содержания тяжелых металлов в объектах окружающей среды в ареале площадки "Аэропорт" и на прилегающих территориях". Договор рассчитан до конца 2019 года. Мы надеемся (и получили заверение администрации СЭЗ), что сотрудничество в дальнейшем будет продолжено", - отметил Николай Михальчук. Ученые будут определять фоновый уровень накопления тяжелых металлов в почвах, растительности и снежном покрове.

На данный момент специалисты отобрали 60 проб почв, еще 30 - растительности. Первые результаты уже получены, проанализированы 35 образцов. Превышений предельно допустимых концентраций свинца в почве не выявлено. В частности, в санитарно-охранной зоне площадки показатели колеблются от 3,3 мг/кг до 6,92 мг/кг (при ПДК 32). Максимальные данные - 11,45 мг/кг. По словам директора Полесского аграрно-экологического института, результаты исследования проб растительности будут известны ближе к концу года. С наступлением морозов ученые намерены отобрать также до 15 проб снега.

Как проинформировали в свободной экономической зоне, полученные результаты станут отправной точкой для последующего мониторинга и оценки экологической ситуации вокруг промышленной зоны "Аэропорт". "Исследования планируется проводить на постоянной основе. Результаты мониторинга будут доводиться до общественности через средства массовой информации", - подчеркнули в администрации брестской СЭЗ.-0-