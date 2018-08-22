В СЭЗ "Минск" появился еще один резидент в поддержку проекта "БЕЛДЖИ"

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент - общество с ограниченной ответственностью "Борисовский завод системы теплообменов "ЯСИН БАТЭ" - зарегистрирован в СЭЗ "Минск", сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Предприятие станет уже 118-м резидентом СЭЗ. Согласно проекту, инвесторы вложат как минимум $3 млн 340 тыс. в организацию производства систем теплообменов для легковых автомобилей. Планируется создать не менее 100 новых рабочих мест.

Данный проект будет реализован при участии промышленного акционерного ООО "Тяньцзинь Ясин Сенчери" (Китайская Народная Республика).

Новое производство нацелено на импортозамещение. Вместе с зарегистрированным около месяца назад резидентом - ООО "Борисовский завод автокомпонентов "ХОНЛИ" - оно станет дополнительным подспорьем для другого важного инвестпроекта - организации производства по сборке легковых автомобилей СЗАО "БЕЛДЖИ".

Свободная экономическая зона "Минск" образована в 1998 году с целью привлечения отечественных и иностранных инвестиций для создания и развития производств, основанных на новых и высоких технологиях, обеспечения благоприятных условий для экономического развития региона. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность.-0-