В СЭЗ "Витебск" в 2018 году планируется реализовать не менее десяти инвестпроектов

27 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На территории СЭЗ "Витебск" в 2018 году планируются к реализации не менее десяти инвестиционных проектов с участием бизнесменов из четырех стран с общим заявленным объемом инвестиций более $150 млн, сообщил сегодня глава администрации СЭЗ "Витебск" Михаил Скурат на заседании Витебского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Это позволит в перспективе создать не менее тысячи новых рабочих мест, обеспечить дополнительные поступления налогов в бюджет, а также увеличить объемы производства промышленной продукции в целом по СЭЗ минимум на 25%, отметил Михаил Скурат. В частности, австрийский инвестор намерен создать на одной из площадок СЭЗ деревообрабатывающее предприятие. Три проекта могут быть реализованы с участием польского капитала - это организация производства товаров бытовой, производственной и пищевой химии, транспортировочных цепей и пластиковой тары.

Часть инвесторов проявляют интерес к перспективным площадкам СЭЗ "Витебск". Подготовлены документы по расширению границ свободной экономической зоны за счет территорий в Полоцком районе, Новополоцке и Орше. Так, немецкая компания прорабатывает совместно с белорусскими партнерами проект по созданию производства заготовок для абразивных кругов. Еще один перспективный проект с участием российского капитала предусматривает организацию нового производства сварного решетчатого настила и нестандартизированного оборудования. Кроме того, ряд отечественных предприятий намерен реализовать в условиях СЭЗ планы по созданию, в частности, производства систем управления автоматическими коробками передач, освоению чугунного литья.

Всего деятельность в качестве резидентов СЭЗ "Витебск" осуществляют 38 предприятий с капиталом из 12 стран. По итогам первого квартала текущего года темп роста объемов производства промышленной продукции составил около 130% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, выручка от реализации товаров, работ, услуг выросла на 35,5%. Объем привлеченных иностранных инвестиций превысил $11,5 млн, в том числе прямых иностранных инвестиций на чистой основе $4,8 млн. Создано около 100 рабочих мест.-0-