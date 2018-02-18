18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. По данным на 16.00, в шести районах Гомельской области явка избирателей превысила 80%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской областной избирательной комиссии.
Так, в Наровлянском районе проголосовало 88,4% избирателей, Лельчицком - 84,4%, Чечерском - 83,9%, Лоевском - 82,3%, Октябрьском - 81,4%, Ветковском - 80,5% избирателей.
В целом в регионе явка избирателей превысила 68%.
В областной избирательной комиссии отметили, что выборы в регионе проходят в спокойной обстановке, в соответствии с законодательством. Все возникающие вопросы решаются оперативно. Голосование идет на 1 022 избирательных участках. За ходом выборов в регионе следят 6 тыс. 533 наблюдателя.
Всего в Гомельской области будут избраны 3 584 депутата, в том числе 2 757 - в сельские и поселковые, 726 - в районные, 40 - в городской Совет, 60 депутатов - в областной Совет.-0-
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