28 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Шумилинском районе благоустраивают часовню с криницей и купелью на месте разрушенного храма, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В народе это место называют Пятенкой, оно находится около бывшей деревни Козаногово. Когда-то здесь находился храмовый комплекс из двух церквей - каменной и деревянной. Точная дата строительства первой неизвестна, а вторая была возведена в 1865 году. Во второй половине XIX века сюда приходили паломники из Витебской, Смоленской и Псковской губерний. По преданию, здесь трижды являлась людям икона Пресвятой Богородицы. Криница, которая била из-под основания церквей, считались целебной и святой. А три пятницы в году (перед днем Петра и Павла, пророка Ильи и Покровом Пресвятой Богородицы) проводились большие крестные ходы. В конце 20-х годов прошлого столетия оба храма были разобраны и разрушены, а святой родник засыпан. До наших дней дошла кирпичная кладка и паперть каменной церкви.

В 1989 году началось восстановление святыни, над источником установили барельефы святых. В 2000-х местные краеведы и неравнодушные жители очистили колодец с криницей и купель, поставили деревянную часовню.

В Год малой родины в этом деле появился новый импульс: к наведению порядка подключилась местная власть. По инициативе руководства Шумилинского райисполкома недавно была проложена дорога, приведено в порядок крыльцо часовни, покрашено ограждение вокруг нее. Немало времени было потрачено на вырубку деревьев и кустов, которые мешали подъезду техники.

В настоящее время строители углубили купель и укрепляют ее стены. В ближайших планах ремонт входа в часовню. Кроме того, остается определить, откуда конкретно била криница, чтобы снова организовать для желающих набор воды.

После проведения всех работ и создания необходимой инфраструктуры руководство района собирается включить это место в туристические маршруты по Шумилинскому району.-0-