В Скиделе до 2025 года построят более тысячи квартир

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Скиделе, который стал городом-спутником Гродно, в ближайшие 7 лет построят более 1 тыс. квартир. Об этом сообщил председатель Скидельского горисполкома Александр Лозовик в эфире телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Скидель будет активно застраиваться. Генеральный план уже готов. Между Гродно и Скиделем (разделяют города 30 км) планируют наладить скоростное сообщение. Будет развиваться и другая необходимая инфраструктура, будут создаваться рабочие места, городские территории благоустраиваться", - отметил Александр Лозовик.

Именно в городе-спутнике предлагают строиться тем, кто нуждается в жилье. Цены в Скиделе на недвижимость привлекательней, чем в Гродно. В среднем 1 кв.м стоит около Br750. Первая многоэтажка на 112 квартир уже возводится. Всего до 2025 года в Скиделе построят более 1 тыс. квартир. Предусматривает генеральный план и строительство магазинов, школы, детского сада и стадиона.-0-