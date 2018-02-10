В Скиделе в ближайшие годы построят более 1тыс. квартир

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Скиделе, который стал городом-спутником Гродно, в ближайшие 7 лет построят более 1 тыс. квартир. Об этом сообщается в сюжете телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Скидель будет активно развиваться. Генеральный план уже готов. Между Гродно и Скиделем, а разделяют города 30 км, планируют наладить скоростное сообщение.

"Будет развиваться и другая необходимая инфраструктура, создаваться новые рабочие места, городские территории будут благоустраиваться", - отметил председатель Скидельского горисполкома Александр Лозовик.

Именно в городе-спутнике предлагают строиться тем, кто нуждается в жилье. Цены в Скиделе на недвижимость привлекательней, чем в Гродно. 1 кв. м в среднем стоит около Br 750. В сюжете сообщается, что первая многоэтажка на 112 квартир уже возводится. Всего до 2025 года в Скиделе построят более 1 тыс. квартир. Предусматривает генеральный план и строительство магазинов, школы, детского сада и стадиона.-0-