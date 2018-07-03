В Славгородском районе перезахоронили останки погибших в годы ВОВ советских воинов

3 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Славгородском районе сегодня прошла торжественная церемония перезахоронения останков погибших в годы Великой Отечественной войны советских воинов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил руководитель поискового отряда "Виккру", принимавшего участие в поисковой экспедиции, Николай Борисенко.

В официальной церемонии приняли участие ветераны, представители руководства области и района, силовых структур, общественных организаций, молодежи, гости из России. Останки 8 бойцов захоронены с почестями в братской могиле. Это результат поисковой экспедиции 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Беларуси и поискового отряда "Виккру", которая прошла в лесах возле деревни Ходоров в апреле 2018 года.

"Эти бойцы погибли, пытаясь пробиться из окружения, в июле 1941 года. Нам удалось по сохранившемуся медальону установить имя одного из советских воинов. Погибший Иван Гусев служил санинструктором одного из подразделений Горьковской стрелковой дивизии. Он уроженец Горьковской области (сейчас Нижегородская область) Российской Федерации. В настоящее время совместно с российскими коллегами ищем его родственников", - рассказал Николай Борисенко.

Минутой молчания и оружейным салютом почтили память бойцов, останки которых найдены в Славгородском районе. Особая благодарность прозвучала в адрес могилевского клуба "Виккру". В результате поисковых работ совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном Минобороны за последние годы выявлены десятки неизвестных ранее захоронений, подняты и торжественно перезахоронены останки более 800 бойцов и командиров Красной армии, установлены имена более 60 из них, поддерживается связь с родными и близкими погибших.-0-