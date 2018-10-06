В Слуцке выбирают "Властелина села"

6 октября, Слуцк /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке сегодня выбирают победителя XI Республиканского сельскохозяйственного проекта "Властелин села", передает корреспондент БЕЛТА.

В 2017-м победителем проекта стала семья из Минской области, поэтому финал в этом году принимает этот регион. Кроме того, в Слуцке сегодня День города, поэтому зрителей очень много.

Все шесть семей приехали с группами поддержки. "За титул "Властелин села" они боролись в районных и областных турах. И, действительно, это лучшие из лучших семей страны. Они долго готовились к проекту и сейчас очень волнуются. Все они живут и работают в сельской местности и демонстрируют нам, что современные молодые семьи трудолюбивые, имеют большое домашнее хозяйство, растят детей и при этом живут насыщенной жизнью", - сказал первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк.

"Конкурс "Властелин села" - это настоящий праздник, и каждая из семей, вышедшая в финал, - уже победитель. Благодаря таким людям наша страна процветает и у нас есть хлеб на столе. И мы гордимся, что союз молодежи вместе с партнерами реализует этот замечательный проект. И пусть победят самые яркие и активные", - заключил первый секретарь ЦК БРСМ.

Праздник в Слуцке открыл парад финалистов с их семейными реликвиями - рушниками. Затем семьи презентовали свои подворья, сейчас проходят конкурсные испытания. В частности, главам семей необходимо при помощи ручной пилы "Дружба" распилить бревна, порубить их топором, затем из цельной доски смастерить скамью со спинкой, на которой сможет уместиться вся семья. Также придется поймать кур, чтобы посадить их в клетку и руками ловить рыбу в бочке. Кроме того, супруг покажет мастерство вождения садовой тачки, в которой сидит супруга, а хозяйка в свою очередь должна будет перенести от старта к финишу чугунок. Самым вкусным обещает быть конкурс "Сялянскiя прысмакi", во время которого жюри сможет попробовать драники по шести рецептам. Фантазию семьи смогут проявить и при изготовлении оригинальной корзинки из тыквы.

Участие семей в каждом конкурсе оценивает жюри. В общий зачет войдут и результаты интернет-конкурса "Лепшы сельскi падворак" на лучший видеоматериал, в котором конкурсанты рассказали о своей повседневной жизни, заботах, семейных увлечениях. Победителей в нем определяют исключительно подписчики группы социальной сети "ВКонтакте", где организовано голосование.

Все семьи-финалисты получат в подарок сертификат на сумму в 80 базовых величин (1 БВ - Br24,5), а обладатель титула "Властелин села - 2018" привезет домой новенький мотокультиватор. Дополнительные призы предусмотрены за второе и третье места - стиральная машина и телевизор.

Республиканский семейный сельскохозяйственный проект "Властелин села" проводится в Беларуси с 2008 года. Он ежегодно объединяет сотни молодых семей, проживающих в сельской местности и работающих на селе не менее трех лет. В этом году в проекте приняли участие около 500 молодых семей из всех регионов страны. Проект организован БРСМ при поддержке министерств образования, сельского хозяйства и продовольствия, Минского областного исполнительного комитета, ОАО "Белагропромбанк", Белорусского союза женщин.-0-