Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
6 октября 2018, Сб
+15°C
Ясно EUR 2.4791
USD 2.1556
RUB 3.2386
Главное
Александр Лукашенко "Это не пиаровщина" - Лукашенко объяснил потребность Беларуси в современном отечественном вооружении
Президент
Беспилотники новой эры и робот-пулемет - Лукашенко продемонстрировали возможности нового вооружения
Президент
Топливо в Беларуси с 7 октября дорожает на 1 копейку
Экономика
РЕПОРТАЖ: Научить языку, расписать кабинет, сшить костюм чирлидера - что еще по плечу молодому педагогу
Общество
РЕПОРТАЖ: Осенние дары к зимнему столу - что почем на минской ярмарке
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
РЕПОРТАЖ: Осенние дары к зимнему столу - что почем на минской ярмарке
15:44 Регионы
Под Солигорском рыбак погиб от поражения током
15:29 Происшествия
РЕПОРТАЖ: Научить языку, расписать кабинет, сшить костюм чирлидера - что еще по плечу молодому педагогу
15:19 Общество
Топливо в Беларуси с 7 октября дорожает на 1 копейку
15:00 Экономика
В Минске спасатели освободили застрявшего в траволаторе мальчика
14:49 Происшествия
В Индии при ДТП с микроавтобусом погибли 20 человек
14:29 В мире
Минэнерго смягчило ответственность за безучетное потребление электроэнергии
14:24 Экономика
Почти 120 участников вышли на старт пробега по исторической части Гродно
14:11 Регионы
В Слуцке выбирают "Властелина села"
14:02 Регионы
Житель Речицы вез в машине 85 л контрафактного алкоголя
13:42 Происшествия
Словенская биатлонистка Тея Грегорин дисквалифицирована на два года за допинг
13:17 Спорт
Картина Бэнкси за $1,4 млн самоуничтожилась после продажи на аукционе
13:00 Калейдоскоп
Сборная Китая победила на Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми
12:51 Спорт
"Беларусьфильм" объявил молодежный конкурс сценария мультфильма
12:18 Культура
Команда отряда спецназначения МЧС Беларуси примет участие в учениях НАТО
11:36 Общество
Майя Чибурданидзе стала послом доброй воли Всемирной шахматной олимпиады 2022 года в Минске
11:03 Спорт
До +22°С ожидается в Беларуси 7 октября
10:37 Общество
Умерла Монсеррат Кабалье
10:14 В мире
Двое брестчан организовали незаконный бизнес по перепродаже неликвидного молока в Россию
10:10 Происшествия
Фура и две легковушки столкнулись на МКАД
10:01 Происшествия
Все новости
Темы
Грипп и ОРВИ в Беларуси Грипп и ОРВИ в Беларуси
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Слуцке выбирают "Властелина села"

Регионы 06.10.2018 | 14:02
Фото из архива
Фото из архива

6 октября, Слуцк /Корр. БЕЛТА/. В Слуцке сегодня выбирают победителя XI Республиканского сельскохозяйственного проекта "Властелин села", передает корреспондент БЕЛТА.

В 2017-м победителем проекта стала семья из Минской области, поэтому финал в этом году принимает этот регион. Кроме того, в Слуцке сегодня День города, поэтому зрителей очень много.

Все шесть семей приехали с группами поддержки. "За титул "Властелин села" они боролись в районных и областных турах. И, действительно, это лучшие из лучших семей страны. Они долго готовились к проекту и сейчас очень волнуются. Все они живут и работают в сельской местности и демонстрируют нам, что современные молодые семьи трудолюбивые, имеют большое домашнее хозяйство, растят детей и при этом живут насыщенной жизнью", - сказал первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк.

"Конкурс "Властелин села" - это настоящий праздник, и каждая из семей, вышедшая в финал, - уже победитель. Благодаря таким людям наша страна процветает и у нас есть хлеб на столе. И мы гордимся, что союз молодежи вместе с партнерами реализует этот замечательный проект. И пусть победят самые яркие и активные", - заключил первый секретарь ЦК БРСМ.

Праздник в Слуцке открыл парад финалистов с их семейными реликвиями - рушниками. Затем семьи презентовали свои подворья, сейчас проходят конкурсные испытания. В частности, главам семей необходимо при помощи ручной пилы "Дружба" распилить бревна, порубить их топором, затем из цельной доски смастерить скамью со спинкой, на которой сможет уместиться вся семья. Также придется поймать кур, чтобы посадить их в клетку и руками ловить рыбу в бочке. Кроме того, супруг покажет мастерство вождения садовой тачки, в которой сидит супруга, а хозяйка в свою очередь должна будет перенести от старта к финишу чугунок. Самым вкусным обещает быть конкурс "Сялянскiя прысмакi", во время которого жюри сможет попробовать драники по шести рецептам. Фантазию семьи смогут проявить и при изготовлении оригинальной корзинки из тыквы.

Участие семей в каждом конкурсе оценивает жюри. В общий зачет войдут и результаты интернет-конкурса "Лепшы сельскi падворак" на лучший видеоматериал, в котором конкурсанты рассказали о своей повседневной жизни, заботах, семейных увлечениях. Победителей в нем определяют исключительно подписчики группы социальной сети "ВКонтакте", где организовано голосование.

Все семьи-финалисты получат в подарок сертификат на сумму в 80 базовых величин (1 БВ - Br24,5), а обладатель титула "Властелин села - 2018" привезет домой новенький мотокультиватор. Дополнительные призы предусмотрены за второе и третье места - стиральная машина и телевизор.

Республиканский семейный сельскохозяйственный проект "Властелин села" проводится в Беларуси с 2008 года. Он ежегодно объединяет сотни молодых семей, проживающих в сельской местности и работающих на селе не менее трех лет. В этом году в проекте приняли участие около 500 молодых семей из всех регионов страны. Проект организован БРСМ при поддержке министерств образования, сельского хозяйства и продовольствия, Минского областного исполнительного комитета, ОАО "Белагропромбанк", Белорусского союза женщин.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
конкурс, проект, сельское хозяйство, Слуцк
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4791 BYN 2.472 BYN 2.48 BYN
USD
2.1556 BYN 2.15 BYN 2.155 BYN
RUB
3.2386 BYN 3.22 BYN 3.237 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Беспилотники новой эры и робот-пулемет - Лукашенко продемонстрировали возможности нового вооружения
Все видео

Фотоновости

Выставка фотографий "Наследие Беларуси" открылась во Дворце Независимости
Все фото

Инфографика

День учителя В Беларуси День учителя традиционно отмечается в первое воскресенье октября.
Вся инфографика
Президент
Фото из архива Лукашенко откровенно высказался о ситуации в армии и фактах дедовщины
Лукашенко поздравил народного художника СССР Александра Шилова с юбилеем
Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Валентина Дудкевича с 75-летием
Политика
Сергей Румас Кочанова представила депутатам парламента премьер-министра
В Минске обсудят подготовку к очередному заседанию Совета глав правительств СНГ
Беларусь и Латвия обсудили межпарламентское сотрудничество
Экономика
Фото из архива Минэнерго смягчило ответственность за безучетное потребление электроэнергии
Топливо в Беларуси с 7 октября дорожает на 1 копейку
Белорусско-французский бизнес-форум пройдет в Минске 26 октября
Происшествия
Фото ГАИ Минска Фура и две легковушки столкнулись на МКАД
Под Солигорском рыбак погиб от поражения током
В Минске спасатели освободили застрявшего в траволаторе мальчика
Общество
Фото МЧС Команда отряда спецназначения МЧС Беларуси примет участие в учениях НАТО
РЕПОРТАЖ: Научить языку, расписать кабинет, сшить костюм чирлидера - что еще по плечу молодому педагогу
До +22°С ожидается в Беларуси 7 октября
Спорт
Фото из Twitter-аккаунта Министерства спорта и туризма Майя Чибурданидзе стала послом доброй воли Всемирной шахматной олимпиады 2022 года в Минске
Словенская биатлонистка Тея Грегорин дисквалифицирована на два года за допинг
Сборная Китая победила на Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми
Технологии
Олег Артемьев. Фото Роскосмоса Экипаж корабля "Союз МС-08" с Олегом Артемьевым вернулся на Землю
Правительство Японии одобрило генное редактирование человеческих эмбрионов
БЖД планирует запустить мобильное приложение в 2019 году
Культура
Фото из архива Фестиваль Юрия Башмета пройдет в Минске 7-20 октября
"Беларусьфильм" объявил молодежный конкурс сценария мультфильма
Брестский театр кукол поставил пластический спектакль без слов
В мире
Монсеррат Кабалье. Фото AP Умерла Монсеррат Кабалье
В Индии при ДТП с микроавтобусом погибли 20 человек
В Саудовской Аравии на дороге нашли кровать с трупом
Калейдоскоп
Фото Sotheby's Картина Бэнкси за $1,4 млн самоуничтожилась после продажи на аукционе
Голливудские звезды Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подписали документы о разводе
Букингемский дворец ждет ремонт
Газета 7 дней
#ЛюблюГеографию
Жизнь на окраине, или Как корреспондент «7 дней» на рыбалку ходила
...И пусть зазвучит музыка!
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия