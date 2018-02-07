7 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В списки избирателей для голосования в Гомельской области включены более 1 млн 98 тыс.граждан. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель областной избирательной комиссии по выборам депутатов в местные Советы 28-го созыва Алексей Неверов, передает корреспондент БЕЛТА.

С 2 февраля списки избирателей доступны для ознакомления в помещениях участковых избирательных комиссий. Каждый гражданин, имеющий право голоса, может ознакомиться, включен ли он в список, правильно ли указаны сведения о нем. Если избиратель не обнаружит себя в списке, то участковая комиссия дополнительно включает его в списки при предъявлении паспорта и документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства или пребывания на территории данного избирательного участка.

В Гомельской области образовано 1 022 участка для голосования. Работают участковые комиссии в настоящее время с 17.00 до 19.00.

Со списками на избирательных участках, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в стационаре, можно будет ознакомиться с 15 февраля.

Всего в Гомельской области предстоит избрать 3 584 депутата, в том числе 2 757 - в сельские и поселковые, 727 - в районные, 40 - в городской Советы, 60 депутатов в областной Совет.

Выборы в местные Советы депутатов пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 февраля.-0-