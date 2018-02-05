В списки избирателей для голосования в Витебской области включены около 867 тыс. граждан

5 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В списки избирателей для голосования на выборах депутатов местных Советов в Витебской области включены около 867 тыс. граждан, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии.
С 2 февраля эти списки доступны для ознакомления в помещениях участковых избирательных комиссий. Каждый может ознакомиться, включен ли он в список и правильно ли указаны сведения о нем.
В список избирателей включаются обладающие избирательным правом граждане Республики Беларусь, достигшие ко дню выборов 18 лет, зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на территории данного участка для голосования. В отличие от парламентской избирательной кампании, в выборах депутатов местных Советов участвуют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Беларуси. Они также включаются в списки избирателей.
Если по какой-либо причине избиратель не обнаружит себя в списке, то он дополнительно включается в него участковой комиссией при предъявлении паспорта и документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства или пребывания на территории данного избирательного участка.
Списки на участках, образованных в санаториях, домах отдыха, больницах и других стационарных лечебных учреждениях, представляются для ознакомления с 15 февраля.
По сравнению с парламентской избирательной кампанией 2016 года, количество избирателей в Витебской области уменьшилось примерно на 7 тыс. человек.
Выборы в местные Советы депутатов пройдут в Беларуси 18 февраля 2018 года.-0-
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