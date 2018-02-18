18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В списки избирателей в Минске включены почти 1,3 млн жителей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минской городской избирательной комиссии.

Для голосования на выборах в городской Совет депутатов открыты 711 участков, в том числе в санаториях, профилакториях, больницах, других организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в стационарных условиях, расположено 27 участков, в воинских частях - 4.

Всего в столице образовано 57 избирательных округов, зарегистрировано чуть более 250 кандидатов. Самый большой конкурс в Кальварийском избирательном округе №38 (Фрунзенский район) - 9 человек на место, в среднем по городу - 4 человека.

В числе претендентов на депутатские мандаты около 29% - женщины. Представлены работники различных сфер деятельности, по сравнению с предыдущей избирательной кампанией среди тех, кто изъявил желание баллотироваться в депутаты, стало больше молодежи.

Со списком кандидатов в депутаты Минского городского Совета депутатов 28-го созыва можно ознакомиться на интернет-портале Мингорисполкома. Там же размещена интерактивная карта избирательных округов.-0-