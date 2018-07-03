В СПК "Колхоз "Родина" появилась Аллея славы

3 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В СПК "Колхоз "Родина" Белыничского района сегодня состоялось торжественное открытие Аллеи славы, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя СПК Михаил Скусов.

Новый объект, увековечивший сельских тружеников, разместился рядом с церковью святых Петра и Павла в деревне Вишов. Символические стелы в виде колосьев, как символа плодородия и благополучия, венчают портреты с инициалами работников СПК "Колхоз "Родина", внесших значительный вклад в развитие хозяйства и своей малой родины.

Среди 9 человек, удостоившихся этой чести, как действующие работники, так и ветераны труда, некоторых из них, к сожалению, уже нет в живых. "Эти люди своим самоотверженным трудом внесли большой вклад в развитие нашего хозяйства. Их жизнь и трудовые заслуги являются ярким примером для молодого поколения. Многие из них имеют высокие награды и почетные звания, как пенсионерка Октябрина Латушкина", - рассказал Михаил Скусов.

В числе действующих работников высокой чести удостоен заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси тракторист-машинист Николай Даречкин. В хозяйстве он работает 27 лет, а его трудовой стаж начался еще со школьной скамьи в качестве помощника комбайнера. За эти годы пришлось поработать на самой различной технике, начиная от простенькой "Нивы", более мощного комбайна "Дон", а теперь механизатор трудится на "Нью-Холланде" и "Ягуаре".

В торжественном митинге, посвященном открытию Аллеи славы, приняли участие руководство Белыничского райисполкома и СПК "Колхоз "Родина", ветераны труда, работники хозяйства, представители общественности, молодежи и местные жители. После церемонии перерезания красной ленточки в Вишовском сельском центре культуры и досуга состоялся праздничный концерт, подготовленный силами местных творческих самодеятельных коллективов и исполнителей.-0-