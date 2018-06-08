8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стародорожском районе началась реконструкция подстанции "Белорусская", сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".

"На этой неделе на подстанции 750 кВ "Белорусская" филиала "Слуцкие электрические сети" начались масштабные работы по реконструкции открытого распределительного устройства 750 кВ", - отметили в "Минскэнерго".

На подстанции проводится демонтаж старых конструкций и оборудования. На вторичную переработку планируется более 2,5 тыс. т железобетонных конструкций, около 65 т лома черных металлов и более 600 т асфальтобетонных покрытий.

Демонтаж будет вестись в две смены и завершится в августе.-0-