8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стародорожском районе началась реконструкция подстанции "Белорусская", сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".
"На этой неделе на подстанции 750 кВ "Белорусская" филиала "Слуцкие электрические сети" начались масштабные работы по реконструкции открытого распределительного устройства 750 кВ", - отметили в "Минскэнерго".
На подстанции проводится демонтаж старых конструкций и оборудования. На вторичную переработку планируется более 2,5 тыс. т железобетонных конструкций, около 65 т лома черных металлов и более 600 т асфальтобетонных покрытий.
Демонтаж будет вестись в две смены и завершится в августе.-0-
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