В Столинском районе реконструируют памятник жителям сожженной в годы войны деревни

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе реконструируют памятник жителям сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни Ворони, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Речицкого сельского исполнительного комитета Игорь Курган.

Ворони - единственная в Столинском районе деревня, память о которой увековечена на плитах мемориального комплекса "Хатынь". В истории этого населенного пункта есть две трагические даты. В сентябре 1942 года немецко-фашистские захватчики за связь с партизанами расстреляли 10 местных активистов, а 14 февраля 1943 года сожгли деревню вместе с находившимися в домах жителями. В огне погибли около ста человек - женщины, старики, дети. Точное число жертв карателей до сих пор неизвестно.

"Местными поисковиками уже установлено 81 имя, и работа в архивах продолжается. Одновременно разрабатывается проект реконструкции установленной на месте трагедии стелы. Планируется, что по бокам памятного знака разместятся две мемориальные плиты с именами погибших. Работы по реконструкции стелы мы намерены выполнить в этом году", - сказал руководитель сельисполкома.

В настоящее время в возрожденной деревне проживает 780 человек. Многие из них пришли сегодня к мемориальному знаку, чтобы почтить память погибших земляков. Сегодня здесь состоялся митинг-реквием "Всеобщая боль и память", посвященный 75-летию трагедии. Принявший участие в мероприятии председатель Столинского райисполкома Григорий Протосовицкий отметил, что память об утратах и подвигах предков передается из поколения в поколение, а потому всегда будет жить в сердцах людей. В этом - залог мирного настоящего и будущего.

Участники митинга-реквиема возложили к памятному знаку цветы. Церемония завершилась запуском шаров в небо местными школьниками.-0-