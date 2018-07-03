В Студенческой деревне Минска появился велогараж

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жильцам комплекса "Студенческая деревня" в Московском районе Минска установили велогараж. Торжественное открытие объекта состоится сегодня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Инициировали установку велогаража администрация района, депутат Мингорсовета Павел Бочарников и студенческий совет жилого комплекса. Велосипедистов среди студентов немало, и они нуждались в совершенствовании инфраструктуры для своего увлечения. Появление велогаража послужит дополнительным стимулом для развития физической культуры и массового спорта в районе, привлечет еще больше молодежи к ведению здорового образа жизни и, в частности, вовлечет в велодвижение.

"В Студенческой деревне расположены общежития сразу нескольких вузов: БГУ, БГПУ им М. Танка, БГМУ, БГУИР, а также Минского государственного лингвистического университета и Белорусского института правоведения. И до сих пор для них на территории имелись только открытые велопарковки. Этот гараж - первая крытая парковка большой вместимости, которая появилась возле общежития студентов-медиков. В перспективе мы хотим установить ее аналоги и возле остальных зданий. Так что это только начало", - отметил начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Московского района Андрей Казакевич.

Легкая конструкция из поликарбоната с металлическим уголком вмещает парковочные места на 18 велосипедов. Для дополнительной безопасности можно пристегивать их замками.

Ожидается, что на открытии почетным гостем станет 28-кратная победительница кубка мира, 8-кратная чемпионки мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года, председатель ОО "Белорусская федерация велосипедного спорта" Наталья Цилинская.-0-