В Толочинском районе 70 деревень получили тонометры по проекту ЕС/ПРООН

24 июля, Витебский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Толочинском районе 70 удаленных от райцентра и ФАПов деревень получили тонометры по проекту ЕС/ПРООН "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь". Об этом сообщила координатор этой местной инициативы, председатель Толочинской районной организации РОО "Белая Русь" Алла Кравченко на региональной конференции, посвященной итогам реализации проекта в Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Были определены 70 деревень, в них - инициативные ответственные лица, которым в середине июля переданы тонометры (по одному в каждый населенный пункт). В основном это медики и старейшины деревень. С ними проведено обучение пользованию медтехникой, и сейчас они самостоятельно могут измерить давление односельчанам и помочь определиться с дальнейшими действиями. Вызывать скорую помощь только для измерения давления теперь не нужно", - рассказала Алла Кравченко.

Инициатива "Своевременная помощь" направлена на увеличение продолжительности жизни людей за счет предупреждения развития острых и критических состояний со стороны сердечно-сосудистой системы. Эффективность инициативы будет анализироваться спустя несколько месяцев, однако сомневаться в ней не приходится. "К нам уже сейчас начали поступать звонки от населения со словами благодарности за ее реализацию", - добавила координатор.

Инициатива "Своевременная помощь" стала победителем основного конкурса местных инициатив, проводившегося в рамках проекта содействия развитию на местном уровне ЕС/ПРООН.-0-