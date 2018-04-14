В центре Гродно нашли клад из золотых монет и украшений

14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Гродно нашли крупный клад из более чем трех десятков золотых монет и украшений, передает корреспондент БЕЛТА.

Клад обнаружили рабочие при разборке мауэрлата - элемента кровельной системы - в старом здании по улице 2-й Трудовой. Как рассказал рабочий Владимир Страхович, на глаза ему попалась коробочка. "Значения не придал. Небольшая, невзрачная. Но когда встряхнул, там что-то зазвенело. Открыл и очень удивился", - сказал он. Тут же сообщил о находке руководителю, на место вызвали сотрудников милиции, прибыли специалисты из музея.

В коробочке было около 30 золотых монет XVIII-XIX веков, свыше 10 различных драгоценных украшений - кольца и цепочки, а также документы, в том числе и закладные начала XX века. Ценность клада пока не известна, специалистам необходимо изучить находку. По имеющейся информации, это самый крупный клад, найденный в Гродно за последнее время.

"Здание 1894 года постройки приобрели на аукционе около двух лет назад. Около года заняла разработка проектной документации, а в этом году получили разрешение на строительство. В будущем здесь появится медицинский центр", - отметил собственник здания Олег Разин. Здание - единственное сохранившееся на улице 2-й Трудовой - находится в историческом центре Гродно. Здесь в свое время жили зажиточные люди.

"Конечно, начиная работы, шутили, что может повезет и найдем клад. Но всерьез об этом не думали", - добавил Олег Разин. Положенные 25%, если клад окажется ценным, планируется вложить в развитие медцентра.-0-

Фото Леонида Щеглова.