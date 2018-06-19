19 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В учебных заведениях Гродненской области выявлены нарушения законодательства по гособеспечению сирот. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.
Органы прокуратуры Гродненской области проверили исполнение законодательства о гарантиях по государственному обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования.
Таким категориям граждан, в частности, предоставлено право на бесплатное посещение культурных, спортивных мероприятий, физкультурно-спортивных сооружений. При этом дети, не достигшие 18-летнего возраста, наделены правом на бесплатный проезд.
"Возможность обучающихся пользоваться такими видами услуг определена при предъявлении единого билета. По закону он должен выдаваться в течение 5 дней с момента предоставления государственного обеспечения", - говорится в сообщении прокуратуры. Однако Неманский государственный профессиональный лицей, Гродненский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания населения, Скидельский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей не соблюдали эти сроки. А Гродненский государственный аграрный университет не выдавал единые билеты обучающимся детям-сиротам на протяжении двух лет.
Кроме того, не все учреждения образования приняли исчерпывающие меры по защите жилищных прав детей-сирот. Например, только после вмешательства прокуратуры в Новогрудском сельскохозяйственном профессиональном лицее поставили на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий одну из несовершеннолетних учащихся.
В Кореличском государственном строительном профессиональном лицее и Мирском государственном художественном профессионально-техническом колледже прокуроры установили множественные факты невыплаты детям-сиротам ежегодной материальной помощи за счет средств стипендиального фонда учреждений образования. После прокурорского вмешательства стало возможным решение вопроса о возобновлении выплаты пенсии по случаю потери кормильца одной из обучающихся в Гродненском государственном профессионально-техническом колледже бытового обслуживания населения.
Прокуратура Гродненской области внесла заместителю председателя Гродненского облисполкома и ректору Гродненского государственного аграрного университета представление, в котором потребовала устранить выявленные нарушения законодательства. Реализация акта надзора поставлена на контроль в прокуратуре области.-0-
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