В учреждениях образования и спорта Брестской области выявлены упущения в обеспечении безопасности детей

10 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Брестской области потребовали принять дополнительные меры для безопасного пребывания детей в учреждениях образования и спорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Генеральной прокуратуры.

Проверки учреждений образования и спорта прокуроры провели в августе и сентябре. Большинство руководителей ответственно подошли к вопросам создания безопасных условий для детей. Вместе с тем были выявлены нарушения. Зачастую они были связаны с неорганизованностью, отсутствием контроля со стороны ответственных должностных лиц за ходом и сроками ремонтных работ.

В отдельных случаях рядом с учебными заведениями, зонами передвижения детей находились сухие деревья, ямы, металлические части демонтированного спортивного оборудования, разрушенные или заброшенные здания, открытые канализационные колодцы. По требованию прокуроров такие объекты удалены либо приведены в безопасное состояние. Также не везде в полном объеме была обновлена дорожная разметка, обозначен ограниченный скоростной режим, оборудованы оградительные турникеты перед зданиями.

"Прокуроры выступили за более активное обучение детей навыкам безопасного поведения на дорогах. Для этого предложено использовать площадки автомобильных городков в школах и детсадах. При необходимости некоторые из них поручено восстановить", - отметили в Генпрокуратуре.

По итогам проверок прокуратура Брестской области внесла представление в облисполком, в котором акцентировала внимание на выявленных нарушениях.-0-