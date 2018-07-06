6 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В учреждениях соцобслуживания Витебской области развивают услугу краткосрочного проживания, сообщила журналистам начальник управления социальной поддержки населения и стационарных учреждений комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Вера Астапенко во время посещения Вороновского дома-интернета для престарелых и инвалидов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Услуги краткосрочного и временного проживания пользуются спросом в учреждениях социального обслуживания области, ведь в жизни бывают разные ситуации. В дома-интернаты можно привезти утром человека, оставить его на день, а вечером забрать. Все это время он будет находиться под присмотром специалистов, накормлен и в комфортных условиях. Такую услугу начали активно развивать", - отметила Вера Астапенко.

По ее словам, в Витебской области работают 15 домов-интернатов. Из них пять общего типа, остальные психоневрологического профиля, один детский и специализированный. Учреждения полностью не заполнены, количество жильцов увеличивается зимой, особенно из числа тех людей, которые проживают одни.

В Вороновском доме-интернате проживает 119 человек, большинство находится на постельном режиме, некоторые с нарушениями опорно-двигательного аппарата, психическим расстройством и инвалиды по зрению. Но для всех созданы благоприятные условия: как для проживания, так и для реабилитации. Так, с прошлого года открыты новые кабинеты релаксации, лечебной физкультуры, реабилитации, водных процедур с лечебными ваннами. Также жители интерната проходят различные немедикаментозные терапии в зависимости от диагноза. Начальник управления подчеркнула, что в учреждении медицинский персонал проделывает огромную работу. Сегодня результатом их труда стало то, что люди, которые были прикованы к постели, начинают ходить, выезжать на колясках на улицу.

"Работа ведется по благоустройству территории, созданию необходимой инфраструктуры для комфортного проживания. В этом помогает и власть, и неравнодушные спонсоры", - добавила Вера Астапенко.

Средний возраст проживающих в Вороновском доме-интернете за прошлый год составил 83 года, на сегодняшний день - 85 лет. По области показатель на начало 2018 года равен 83,5.

Сегодня в Витебском районе проходил областной семинар по работе органов местного управления и самоуправления первичного уровня по решению вопросов жизнеобеспечения населения. Его участники посетили ряд объектов социальной сферы региона и познакомились с их работой.-0-