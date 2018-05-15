15 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В весенний призыв на срочную службу направят около 1,5 тыс. жителей Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в военном комиссариате Гродненской области.

Сегодня в регионе стартовал завершающий этап весенней призывной кампании: началась отправка к месту службы. Традиционно первыми в свои части направились те, кто пополнит ряды сил специальных операций.

В военном комиссариате Гродненской области отметили, что большинство новобранцев старше 20 лет. Чаще всего это молодые люди уже получившие высшее или среднее специальное образование.

Служить представители Гродненской области будут в частях по всей стране, однако большинство недалеко от дома. В военкомате подчеркнули, что учитывали желание призывника служить в тех или иных войсках, однако решающими при выборе места службы были его морально-деловые качества и физические данные.

Продлятся отправки к месту службы до конца мая. "Каждая из них будет проходить в торжественной обстановке: с напутственным словом от ветеранов, представителей местной власти, родителей, в сопровождении оркестра", - рассказали в военном комиссариате.-0-