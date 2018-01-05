5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейке появилась новая воркаут-площадка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Вилейском райисполкоме.

Спортплощадка для поклонников активного образа жизни обустроена на территории многоэтажной застройки микрорайона Северный по ул. Георгиевской райцентра. Здесь уже есть турники, брусья, шведская стенка, скамья для пресса, рукоход. Впоследствии предполагается установить еще несколько тренажеров для различных групп мышц.

Строительство воркаут-площадки осуществлялось за счет бюджетных средств. Изготовлением и поставкой оборудования занималось одно из частных предприятий, выигравшее открытые торги. Неоспоримым преимуществом такого спортобъекта является его шаговая доступность, а также разнообразное наполнение, что весьма актуально для микрорайона с большим количеством молодежи. Не менее важно и то, что теперь еще больше свободного времени можно будет посвятить именно занятиям спортом, так как не потребуется отправляться на другие воркаут-площадки райцентра.

Осенью прошлого года в Вилейке появилась еще одна площадка для приверженцев воркаут-движения. Она расположена на реконструированном городском стадионе. Как ранее сообщалось, завершение строительных работ на этом объекте стало одним из центральных событий в спортивной жизни района в 2017 году. За время реконструкции стадиона (работы велись под руководством отдела образования, спорта и туризма Вилейского райисполкома) были обновлены беговые дорожки, футбольное поле, трибуны, которые вмещают более 700 зрителей, баскетбольная и волейбольная площадки, благоустроена территория. Заниматься спортом на обновленном городском стадионе могут все желающие.

Пользуется популярностью у любителей ЗОЖ в Вилейке и открытый летом 2016 года во время фестиваля молодежных субкультур "Энергия молодости" скейт-парк с оборудованием для скейтбординга, воркаута и паркура.-0-