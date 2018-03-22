22 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске 23 марта будет работать передвижной пульмоэкспресс, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом мониторинга и оценки противотуберкулезных мероприятий Витебского областного клинического противотуберкулезного диспансера Юлия Измайлова.

Пульмоэкспресс установят на площади возле железнодорожного вокзала 10.00 до 14.00 для всех желающие проверить состояние своих легких. При этом паспорт необязателен: контактные данные сотрудники запишут со слов обратившихся. Ответ можно будет узнать на следующий день или в понедельник в областном клиническом противотуберкулезном диспансере. Аналогичная акция будет проходить на протяжении всего дня (с 8.00 до 19.00) на базе самого медучреждения.

По словам Юлии Измайловой, такие мероприятия проводятся в Витебской области ежегодно в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта. В 2017 году, например, такой возможностью воспользовались более 120 человек. К счастью, патологий тогда не было выявлено. Вместе с тем несколько лет назад благодаря акции несколько случаев туберкулеза удалось установить.

В целом на протяжении последних лет эпидемическая ситуация по туберкулезу остается в Витебской области стабильной с устойчивой тенденцией к улучшению, отметила Юлия Измайлова. Так, в 2017 году в регионе было выявлено 246 больных туберкулезом различной локализации, что на 20 человек меньше по сравнению с 2016 годом. Достигнуто стабильное снижение заболеваемости - за последние пять лет оно составило почти 43%. Показатель общей заболеваемости составил 20,7 на 100 тыс. населения (22,3 - за 2016 год) при среднем республиканском 24,3 на 100 тыс. населения. Случаи заболевания детей выявляются на ранних стадиях и регистрируются ежегодно практически на одном уровне.-0-