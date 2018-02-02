В Витебске будут чествовать лауреатов звания "Человек года Витебщины-2017"

2 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Лауреатов почетного звания "Человек года Витебщины" за 2017 год будут чествовать сегодня на торжественном собрании, посвященном 80-летию образования Витебской области, сообщили БЕЛТА в облисполкоме

С 2017 года лауреатов определяют в пяти номинациях вместо ранее установленных двадцати. Награды получат 50 представителей разных сфер деятельности. Профессиональные заслуги лучших представителей трудовых коллективов, организаций, учреждений городов и районов области отмечены в номинациях: "Промышленность, торговля и услуги, финансовая деятельность, малый и средний бизнес", "Агропромышленный комплекс, охрана окружающей среды, лесное хозяйство", "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, строительство и архитектура, топливно-энергетический комплекс, связь, транспорт и коммуникации", "Социальная сфера (социальная защита населения, культура, образование, наука, спорт, здравоохранение, молодежь)", "Обеспечение законности и правопорядка, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, деятельность органов местного управления и самоуправления, общественных организаций".

Среди основных критериев присвоения почетного звания - производственные показатели, профессиональные и деловые качества, , а также значимость, актуальность, эффективность результатов деятельности. Кандидаты на победу определяются по итогам работы в течение года.

Конкурс в Витебской области проводится с 2009 года с целью стимулирования творческого труда, пропаганды инновационных идей, передового опыта. Он призван подчеркнуть ценность заслуг и достижений жителей области и их вклад в развитие региона. Почетного звания "Человек года Витебщины" уже удостоены 900 человек. -0-