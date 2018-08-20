20 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске готовится предложение о месте восстановления костела св. Антония Падуанского. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил настоятель современного прихода храма св. Антония ксендз Вячеслав Барок, который занимается вопросами восстановления костела в историческом центре Витебска.

В прошлом году эта тема обсуждалась в социальных сетях и СМИ. Некоторые считали, что перенос храма хоть на несколько метров недопустим, это нарушит международные нормы и правила восстановления исторических объектов. Другие утверждали, что если нет выбора, то нужно строить костел со смещением фундамента, тем более в мировой практике такие примеры есть.

"Вместе с архитекторами Евгением Колбовичем и Игорем Ротько (он же и научный руководитель проекта) выполнили предпроектные работы и установили точное место расположения старого фундамента костела, была раскопана его часть. Сейчас готовится предложение в Министерство культуры, чтобы оно согласовало восстановление костела со смещением на несколько метров от первоначального места, учитывая современное положение и загруженность одной из главных дорожных артерий города - ул. Ленина, - рассказал ксендз. - Кроме того, мы собираем документы, необходимые для принятия решения о выделении земельного участка для храма. Говорить о конкретной дате начала строительства пока рано".

По словам собеседника, предприятие "Энергокомплект" прислало гарантийное письмо с готовностью оказать в будущем финансовую помощь в строительстве костела св. Антония. Эту информацию подтвердил и начальник отдела архитектуры и градостроительства Витебского горисполкома Игорь Кадушко.

Разговоры о восстановлении костела св. Антония в Витебске ведутся не первый год. Возможное строительство храма предусматривает и генплан города. В конце 2017 года Министерство культуры одобрило эскизное предложение по восстановлению костела. Также была достигнута договоренность, чтобы скульптурную композицию с фонтанами, которая сейчас находится на месте предполагаемых работ, перенести ближе к концертному залу "Витебск".

Знаковый для Витебска храм, переживший две мировые войны, был построен в XVIII веке. Его можно увидеть на рисунке Наполеона Орды, различных фотографиях, сделанных до революции 1917 года и во время нацистской оккупации. В советское время в костеле размещался музей атеизма, а в 1961 году храм был снесен. Восстановление костела завершит архитектурную композицию исторической Рыночной площади и сделает ее более привлекательной для туристов.-0-