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СМИ Беларуси

В Витебске легковушка насмерть сбила мужчину

Регионы 08.05.2018 | 23:54
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

8 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске на нерегулируемом пешеходном переходе совершен смертельный наезд на мужчину, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Вечером 8 мая около 22.00 в скорую и на горячую линию 102 от очевидца происшествия поступил звонок о наезде на пешехода по ул. К. Маркса. Водитель 1955 года рождения, двигаясь в сторону академика Павлова, возле дома №42 на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на рабочего завода тракторных запчастей. От полученных травм потерпевший 1963 года рождения скончался на месте. Как пояснил сотрудникам ГАИ виновник аварии, он не заметил пешехода из-за слабой освещенности улицы.

"При проверке документов у водителя отсутствовал техосмотр на транспортное средство. Кроме того, в 2017 году он привлекался два раза к административной ответственности в качестве пешехода за нарушения правил дорожного движения. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет установлено физическое состояние водителя и погибшего, а также изучена видеозапись, предоставленная одним из очевидцев происшествия", - добавил Александр Казючиц.

На месте аварии сотрудниками ГАИ организован безопасный проезд транспорта.-0-

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автомобиль, происшествия
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