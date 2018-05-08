В Витебске легковушка насмерть сбила мужчину

8 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске на нерегулируемом пешеходном переходе совершен смертельный наезд на мужчину, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Вечером 8 мая около 22.00 в скорую и на горячую линию 102 от очевидца происшествия поступил звонок о наезде на пешехода по ул. К. Маркса. Водитель 1955 года рождения, двигаясь в сторону академика Павлова, возле дома №42 на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на рабочего завода тракторных запчастей. От полученных травм потерпевший 1963 года рождения скончался на месте. Как пояснил сотрудникам ГАИ виновник аварии, он не заметил пешехода из-за слабой освещенности улицы.
"При проверке документов у водителя отсутствовал техосмотр на транспортное средство. Кроме того, в 2017 году он привлекался два раза к административной ответственности в качестве пешехода за нарушения правил дорожного движения. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет установлено физическое состояние водителя и погибшего, а также изучена видеозапись, предоставленная одним из очевидцев происшествия", - добавил Александр Казючиц.
На месте аварии сотрудниками ГАИ организован безопасный проезд транспорта.-0-
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