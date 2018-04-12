В Витебске мониторинг сердечно-сосудистых заболеваний за два года помог сэкономить около $300 тыс.

12 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске мониторинг сердечно-сосудистых заболеваний за два года помог сэкономить бюджету около $300 тыс. Об этом сообщил журналистам на брифинге, посвященном Дню профилактики болезней сердца, главный внештатный кардиолог управления здравоохранения Витебского облисполкома профессор Владислав Подпалов, передает корреспондент БЕЛТА.

Мониторинг проводится на случайно выбранных участках поликлиник №3 и №6. Пациентам предлагают бесплатно сделать биохимический анализ крови, УЗИ сердца, сосудов. Обследование помогает с вероятностью в 90% прогнозировать неблагоприятный исход событий. Вовремя принятые профилактические меры по улучшению состояния человека и помогли избежать трат на лечение. "Практически у каждого из тех, кто участвовал в мониторинге, обнаружились те или иные проблемы с сосудами или сердцем", - заметил профессор. По его словам, подобные мониторинги помимо Беларуси осуществляются только в США, Великобритании, Германии и Японии.

Владислав Подпалов обратил внимание на условия, созданные в Витебской области для оказания помощи при инфарктах и инсультах. В частности, в Витебских областных клинической больнице и кардиологическом центре, а также в городской больнице им. Семашко в Орше установлены компьютерные томографы и ангиографические комплексы. В Новополоцкой центральной городской больнице тоже есть компьютерный томограф и уже подготовлены помещения для установки ангиографического комплекса. "Это способствует сокращению сроков доставки больных в медучреждение, улучшению результатов лечения, профилактике развития сердечной недостаточности. Помимо этого внедряются современные высокотехнологичные методы обследования и лечения, телемедицинское консультирование пациентов кардиологического профиля", - отметил кардиолог.

По данным главного врача Витебского областного клинического кардиологического центра Владимира Лугового, повышенное артериальное давление в Витебской области регистрируется более чем у 30% взрослого населения. Около четверти жителей страдают различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Медик убежден, что лучшее средство, чтобы избежать болезней сердца и сосудов, - это профилактика, а самый практичный и наименее затратный путь профилактики - здоровый образ жизни.

В День профилактики болезней сердца, который в этом году будет отмечаться 19 апреля, в Витебском областном клиническом кардиологическом центре проведут горячую линию по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Звонки принимаются с 10.00 до 15.00 по телефону 8 (0212) 52-69-27. Также здесь можно будет измерить артериальное давление.-0-