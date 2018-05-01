В Витебске на Первомае будут чествовать трудовые династии и победителей конкурса профмастерства

1 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске на празднике 1 Мая будут чествовать трудовые династии и победителей конкурса профмастерства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Витебского областного объединения профсоюзов.
Праздник труда пройдет на площади Победы с участием руководства Витебского областного объединения и отраслевых профсоюзов, представителей трудовых коллективов. В торжественной обстановке поздравления будут принимать трудовые династии Витебщины, активисты профсоюзного движения, победители конкурса профессионального мастерства "Мастер года Витебщины- 2017", лауреаты областного смотра-конкурса по охране труда. По окончании торжественной части на площади с концертной программой выступят воспитанники профсоюзных спортивных школ, любительские коллективы, финалисты профсоюзного вокального конкурса "Новые имена Беларуси".
В преддверии Праздника труда в Витебске также прошел ряд мероприятий. С участием трудовых коллективов состоялась церемония занесения победителей соревнования по итогам работы за 2017 год на Доску почета Витебской области и Витебска. В Международном университете "МИТСО" организовали круглый стол, посвященный Всемирному дню охраны труда, по теме "Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы", он собрал технических инспекторов отраслевых профсоюзов, общественных инспекторов предприятий и организаций.-0-
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