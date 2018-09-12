В Витебске обсуждают возможность строительства легкоатлетического манежа

12 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Возможность строительства легкоатлетического манежа в Витебске обсуждают на встрече победителей и призеров недавнего чемпионата Европы по легкой атлетике с руководством облисполкома, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На этом вопросе акцентировал внимание один из тренеров спортсменов Игорь Головнев. Глава области Николай Шерстнев также отметил важность строительства в областном центре легкоатлетического манежа, где будут развиваться различные дисциплины этого вида спорта, однако предложил конкретнее поговорить на эту тему позже. "Конечно, такой манеж нужен, но пока необходимо достроить и в марте 2019 года открыть Центр по прыжкам на батуте. После этого вернемся к вопросу строительства легкоатлетического манежа", - отметил губернатор.

Сегодня в Витебске чествовали победителей и призеров недавнего чемпионата Европы по легкой атлетике. Три из семи медалей соревнований в копилку сборной Беларуси принесли уроженцы Витебской области. Среди них чемпионка Европы в марафонском беге в команде Марина Доманцевич, серебряный призер в прыжках в высоту Максим Недосеков и обладатель бронзы соревнований в спортивной ходьбе на 50 км Дмитрий Дюбин. Во время встречи поздравили с победами на чемпионате Европы (U-18) в Венгрии в толкании ядра еще двух спортсменов - Алексея Александровича и Елизавету Дорц.

Николай Шерстнев и Марина Доманцевич

"Витебская область всегда славилась талантами, которые заявляют о себе на весь мир, как, например, Максим Недосеков. Наш спортсмен, несмотря на непростые условия, дал достойный бой хозяину чемпионата немцу, завоевав серебро, - рассказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. - Семь медалей чемпионата Европы говорят о том, что наша легкая атлетика на правильном пути, у нас растет серьезный резерв".

Председатель облисполкома Николай Шерстнев поздравил с успехами витебских спортсменов и пожелал в будущем приехать с медалями уже с Олимпиады. "Мы гордимся вами, но у вас еще все впереди. Главное, чтобы победы и слава не сломали вас, а наоборот, придали импульс для будущих побед", - добавил руководитель региона.-0-