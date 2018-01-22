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В Витебске открылась обновленная АЗС "Белоруснефть"

Регионы 22.01.2018 | 17:41

В Витебске открылась обновленная АЗС "Белоруснефть". Автозаправочная станция №77 расположена в новом микрорайоне города по улице Лазо, 139.

В открытии объекта приняли участие председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин, председатель Витебского городского Совета депутатов Владимир Белевич, руководство РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт", подрядной строительной организации.

Значимость данного события для областного центра подчеркнул Виктор Николайкин. "Витебск активно растет, соответственно появляется необходимость и в развитии инфраструктуры. Обновленная АЗС №77 - важный объект, как для города, так и для всех жителей микрорайона Лазо, ведь ближайшая автозаправка расположена достаточно отдаленно (на пр-те Людникова). Здесь, в этом месте, такой объект был нужен. Вдвойне приятно, что данную станцию открывает предприятие "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт", - сказал мэр областного центра. Он поблагодарил всех, кто принял участие в строительстве станции, а ее коллективу и руководству компании пожелал успехов. "Водители оценят положительно ваш труд и этот прекрасный объект", - заключил Виктор Николайкин.

АЗС №77 представляет собой современный комплекс, оснащенный передовым технологическим оборудованием, что обеспечивает его удобную эксплуатацию, соответствие всем требованиям в области пожарной безопасности, охраны окружающей среды и т.д. Его максимальная пропускная способность по отпуску нефтепродуктов составляет 250 заправок в сутки. Две многопостовые топливораздаточные колонки одновременно могут обслуживать четыре машины, предоставляя различные виды белорусского соответствующего всем стандартам топлива: дизельное топливо ДТЗ-К5, ДТЗ-К5 класс 2 (Арктика), АИ-92, АИ-95. В числе дополнительных услуг - пылесос, пост подкачки шин, устройство для вытряхивания ковриков и гостевая парковка для легковых автомобилей, в том числе с местом для транспорта лиц с ограниченными физическими возможностями.

"На реализацию данного проекта было инвестировано Br2,7 млн. собственных средств предприятия. Строительство при нормативном сроке в 7 месяцев было выполнено за четыре. Это беспрецедентно короткий срок, особенно, если учитывать сложность площадки: пришлось вынести много инженерных сетей", - отметил директор РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" Александр Капшуль. Он также добавил, что на станции создано 12 новых рабочих мест. Для персонала обеспечены хорошие условия труда: обустроены просторные бытовые помещения, душевая и комната приема пищи.

Самое пристальное внимание при возведении объекта было уделено созданию комфортных условий для клиентов. Для посетителей работает просторный торговый зал площадью 114 кв.м., в котором представлено более 1,5 тыс. наименований важных сопутствующих товаров, необходимых в путешествии и в быту. Предусмотрена возможность приобрести презент: подарочный сертификат "Белоруснефть" номиналом Br30 и Br50 станет необычным, но очень приятным подарком для любого автовладельца.

Сделать паузу перед дальнейшей дорогой можно в комфортабельном кафе на восемь посадочных мест. При этом широкий ассортимент свежей продукции собственного производства (чебуреки, хот-доги, шаурма, кондитерская выпечка, горячий французский хот-дог на гриле) и горячие кофейные напитки на основе зернового кофе, разнообразные чаи, горячий шоколад не оставят никого равнодушными. Еще один важный заключительный элемент сервиса - возможность различных видов оплаты за нефтепродукты и сопутствующие товары: наличный расчет, банковские пластиковые карты, электронные топливные карты "Белоруснефть", "Берлио" и др.

Первым клиентом открывшейся станции стал житель Октябрьского района Альберт Каралев. Автовладелец с 45-летним водительским стажем подчеркнул, что является постоянным клиентом автозаправочной сети "Белоруснефть". "Ценю за высокий уровень обслуживания, гарантированное качество топлива, а потому не только пользуюсь сам, но и рекомендую всем своим знакомым. Хотелось бы побольше таких объектов", - отметил мужчина.

"Белоруснефть" - это крупнейшая сеть автозаправочных станций Беларуси. Важнейшими задачами для РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" являются сохранение ведущих позиций на рынке реализации нефтепродуктов страны, обеспечение высокого качества реализуемой продукции и услуг, а также максимально полное удовлетворение потребностей клиентов сети АЗС. На 1 января 2018 года в составе предприятия функционирует 72 АЗС.-0-

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