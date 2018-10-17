В Витебске открыли скульптурную композицию в честь десантников

17 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске в Парке Победителей торжественно открыли скульптурную композицию в честь воинов-десантников, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии приняли участие командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Вадим Денисенко, руководство Витебской области и города, ветеранские организации, военнослужащие 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, представители общественных организаций. Вопрос об установке в Витебске памятника воину-десантнику был вновь поднят в 2017 году ветеранскими организациями и историками. Идею поддержало руководство области.

Высота бронзовой скульптуры около 3 м. Фигура десантника изображена в момент собирания строп после прыжка. Первоначальный эскиз дорабатывался после замечаний художественно-экспертного совета по монументальному и монументально-декоративному искусству, а также самих десантников. Скульптор Иван Казак работал, глядя на экипированного десантника.

Перед скульптурой размещен парашют, на котором по центру эмблема ВДВ, а над ней девиз "Никто, кроме нас".

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