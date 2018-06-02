В Витебске открылся спорткомплекс ОАО "Красный Октябрь"

2 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня открылся спорткомплекс ОАО "Красный Октябрь", передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественном открытии нового спортивного объекта города приняли участие председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, глава депутатского корпуса области Владимир Терентьев, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, генеральный директор Белорусской кожевенно-обувной компании "Марко" Николай Мартынов, представители областных ведомств и предприятий, другие почетные гости.

Николай Мартынов, Владимир Ващенко, Николай Шерстнев и Владимир Терентьев

Спортивный комплекс разместился в здании бывшего склада возле производственного предприятия. Он включает зал для игровых видов спорта, фитнес-зал, тренажерный зал. "Открытие данного объекта мы приурочили к профессиональному празднику - Дню работников легкой промышленности. Пока для посещения будет доступен только спортзал. Это обусловлено серьезным объемом работ, который нам пришлось выполнить. Сейчас реконструкция объекта практически полностью завершена, завезено все оборудование, в полном объеме спорткомплекс начнет функционировать к сентябрю", - рассказал журналистам гендиректор холдинга "Марко", в состав которого входит предприятие "Красный Октябрь".

Спорткомплекс ориентирован прежде всего на работников компании. Однако заниматься здесь будут также любительские и профессиональные волейбольные команды. "Думаю, объект будет востребован и полностью загружен", - добавил Николай Мартынов.

С открытием значимого спортивного объекта всех присутствующих поздравил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. "С завидной регулярностью в Витебской области вводятся спортивные объекты. Более приятно, что многие из них открываются бизнесом, промышленными предприятиями, руководство которых находит средства на создание спортивных залов, комплексов, оздоровительных лагерей", - сказал председатель облисполкома, высказав слова благодарности всем за эту нужную и полезную для общества работу.

Николай Шерстнев

Касаясь спорткомплекса холдинга "Марко", Николай Шерстнев подчеркнул, что на созданной здесь базе необходимо формировать и готовить сильнейшую волейбольную команду региона, которая сможет достойно представлять Витебскую область на чемпионате Беларуси. "Основной вид спорта, на который ориентирован данный комплекс, - волейбол. И если мы беремся за дело, то надо делать так, чтобы быть на лидирующих позициях", - отметил руководитель области.

Председатель федерации гандбола Владимир Коноплев дарит мячи спорткомплексу

Председатель наблюдательного совета Белорусской федерации волейбола, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко выразил уверенность в том, что сегодняшнее событие вкупе с задачей, поставленной председателем облисполкома, положительно повлияет на ситуацию с развитием волейбола в регионе. "При том подходе, который сегодня заявлен, скорее всего уже в этом году результаты Витебской области в данном виде спорта станут более весомыми", - добавил он.-0-

Фото Александра Хитрова