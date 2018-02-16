В Витебске открыто новое общежитие медуниверситета

16 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Новое общежитие Витебского государственного медицинского университета введено в строй сегодня в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

В праздничном мероприятии приняли участие представители городских и областных органов власти, руководство вуза, студенты. Со знаменательным событием всех участников поздравил министр здравоохранения Валерий Малашко. "Открытие данного объекта позволило решить главную проблему, стоящую перед университетом, - обеспечить всех нуждающихся студентов жильем", - подчеркнул руководитель ведомства.

По его словам, Витебск получил красивое архитектурное здание, а молодежь, обучающаяся в вузе, - комфортное место проживания. Общежитие №8 представляет собой 16-этажный жилой корпус почти на 500 мест. Трехместные комнаты объединены в блоки по 2 комнаты, каждый из которых оборудован кухней, туалетом и душевой. Также есть гостевые комнаты. Все помещения для учебы, занятия спортом, прачечная находятся в соседнем корпусе общежития №7 (открыто 1 сентября 2017 года), с которым они объединены переходами. Теперь проблема обеспечения жильем студентов ВГМУ полностью решена: места для проживания здесь будут получать все нуждающиеся, начиная с первого курса.

В беседе с журналистами Валерий Малашко обратил внимание, что финансирование строительства объекта и его оснащение проводилось за счет экономии средств, полученной при проведении госзакупок лекарственных препаратов и изделий медицинской техники. Он также отметил, что проблема обеспечения жильем студентов медицинских вузов в Беларуси сегодня есть, особенно она ощущается в Гродненском медуниверситете, где сейчас продолжается строительство общежития.

Наряду с этим значительное внимание уделяется модернизации самих университетов. В ближайшее время состоится ввод в эксплуатацию фармацевтического корпуса Белорусского государственного медицинского университета. Это высокотехнологичный объект, где будут готовить не только провизоров, но и специалистов для отрасли фармацевтической промышленности, которая активно развивается и нуждается в высококвалифицированных кадрах. Также в соответствии с требованиями времени и развитием технологий меняются программы обучения. Они становятся более практико-ориентированными, добавил министр.-0-