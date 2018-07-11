В Витебске перед пешеходным переходом установили светодиодную плитку

11 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске перед пешеходным переходом в качестве эксперимента установили светодиодную плитку, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения организации дорожного движения ГАИ УВД Витебского облисполкома Виктор Косенков.

Первые светящиеся линии появилась в центре города на ул. Ленина в районе пересечения с пр. Фрунзе. Светодиодные плитки синхронизированы со светофорами для пешеходов и горят соответствующим сигналом.

"В нашей стране это новшество только начинает применяться. Поэтому в Витебске было определено пока что одно место, чтобы посмотреть как себя плитка зарекомендует, выдержит ли перепады температуры, и как отреагируют на нее люди", - рассказал Виктор Косенков.

После определенного времени будут подведены итоги работы нововведения. Исходя из них, специалисты решат, продолжить ли установку подобной плитки и в каких местах города.

Заказчиком проекта выступило Витебское городское ЖКХ.-0-