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В Витебске перед пешеходным переходом установили светодиодную плитку

Регионы 11.07.2018 | 10:50

11 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске перед пешеходным переходом в качестве эксперимента установили светодиодную плитку, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения организации дорожного движения ГАИ УВД Витебского облисполкома Виктор Косенков.

Первые светящиеся линии появилась в центре города на ул. Ленина в районе пересечения с пр. Фрунзе. Светодиодные плитки синхронизированы со светофорами для пешеходов и горят соответствующим сигналом.

"В нашей стране это новшество только начинает применяться. Поэтому в Витебске было определено пока что одно место, чтобы посмотреть как себя плитка зарекомендует, выдержит ли перепады температуры, и как отреагируют на нее люди", - рассказал Виктор Косенков.

После определенного времени будут подведены итоги работы нововведения. Исходя из них, специалисты решат, продолжить ли установку подобной плитки и в каких местах города.

Заказчиком проекта выступило Витебское городское ЖКХ.-0-

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Теги
благоустройство, Витебск, ГАИ
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