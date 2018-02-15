В Витебске почтили память погибших в Афганистане

15 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Память погибших в Афганистане почтили в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в День памяти воинов-интернационалистов и в 29-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана состоялись церемония возложения цветов и венков к памятнику "Боль", прошел митинг с участием областных и городских властей, воинов-интернационалистов, членов семей погибших, представителей общественных организаций, молодежи.

К собравшимся обратился председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. Он подчеркнул, что с годами все яснее становится величие подвига воинов-интернационалистов. Через афганскую войну прошли более 620 тыс. советских военнослужащих, из них 32 тыс. - белорусы. "160 достойнейших сыновей Придвинского края отдали свои жизни, выполняя воинский и интернациональный долг. Двое уроженцев области - Василий Пименов и Василий Щербаков удостоены звания Героя Советского Союза. События тех лет не сотрут ни годы, ни расстояния", - убежден руководитель области.

Он отметил, что сейчас в регионе живет около 5 тыс. воинов-интернационалистов. Это люди с активной жизненной позицией, которые постоянно участвуют в общественно значимых событиях. Деятельность организации воинов-интернационалистов направлена на социальную защиту и помощь солдатам и офицерам, вернувшимся из зон локальных вооруженных конфликтов, поддержку их семей.

Выступает Николай Шерстнев

Николай Шерстнев рассказал, что завтра в Витебске стартует автопробег, посвященный 100-летию Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда Петра Мироновича Машерова. Это мероприятие инициировано и организовано ветеранами войны в Афганистане в содружестве с представителями других общественных объединений. Планируется, что участники автопробега проведут митинги, встречи с местным населением, ветеранами войны и молодежью, посетят мемориальные комплексы.

Руководитель области отметил, что при поддержке органов местной власти практически во всех городах и районах области установлены мемориальные знаки ветеранам боевых действий в Афганистане. "Мы высоко ценим ваш опыт и вклад в патриотическое воспитание молодежи в духе беззаветного служения Отечеству. Одним из приоритетов социальной политики нашего государства является поддержка инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших военнослужащих. Ежегодно через Витебский центр реабилитации проходят курс оздоровления около 600 человек. Мы и дальше будем оказывать всестороннюю помощь воинам-интернационалистам и их семьям", - заверил Николай Шерстнев.

Председатель Витебской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Валерьян Мацкевич, беседуя с журналистами перед началом митинга, отметил, что ежегодно 15 февраля к памятнику "Боль" в Витебске приходит большое количество людей. "Ветераны боевых действий в Афганистане идут сюда по зову сердца и души, чтобы отдать дань памяти своим друзьям, с которыми они вместе воевали и которые погибли на их глазах", - сказал он.

Валерьян Мацкевич подчеркнул, что в области ведется большая работа по увековечиванию памяти земляков. "На школах, где учились погибшие в Афганистане воины-интернационалисты, устанавливаются мемориальные доски и создаются музейные уголки. В некоторых школах организованы музеи, которые посвящены боевому пути земляков, прошедших дорогами войны в Афганистане", - сказал он.

Памятник воинам-интернационалистам "Боль" витебского скульптора Ивана Казака торжественно открыт в областном центре 2 августа 1997 года. Монумент символизирует память о 160 уроженцах региона, погибших на афганской земле при выполнении воинского долга. Сегодня всех их вспомнили поименно, почтили память погибших минутой молчания. В честь солдат той войны звучали песни. В финале памятного мероприятия в небо над Витебском взлетели белые воздушные шары. -0-

Фото Александра Хитрова.