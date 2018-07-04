В Витебске появится скульптура десантника

4 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске появится монументально-декоративная скульптура "Десантник" и памятный знак бойцам в голубых беретах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе культуры горисполкома.

Установят скульптуру во второй половине июля, а торжественное открытие состоится 2 августа - в День десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.

Бронзовая скульптура будет высотой около 3 м. Фигура десантника изображена в момент собирания строп после прыжка. Он еще не снял подвесную систему парашюта, но уже надел на голову берет вместо прыжкового шлема. Поставят ее на площадке в парке Победителей по ул.Калинина. Заказчиком выступает УКС Витебска, автором - местный скульптор Иван Казак.

Как рассказал корреспонденту БЕЛТА автор, перед скульптурой будет стоять декоративная композиция - парашют, на котором по центру размещена эмблема ВДВ, а над ней - девиз "Никто, кроме нас". Слева от эмблемы находится барельеф командующего ВДВ СССР генерала армии Василия Маргелова, а справа - уроженца Витебска генерал-лейтенанта Ивана Лисова, который был правой рукой Маргелова. Перед парашютом на камне будет лежать, выполненная в цвете, сложенная тельняшка и голубой берет. Вдохновителем создания этих атрибутов ВДВ и был Иван Лисов.

"Сложность работы заключалось в том, что фигура десантника изображена в движении, - отметил Иван Казак. - Важным было соблюсти все точности в показе основного и запасного парашютов, их крепления, а также автомата. В этом помогали и консультировали сами десантники".

Ветеранские и общественные организации области в 2017 году выступили с инициативой установить в Витебске памятник воину-десантнику. Идею поддержала местная власть. Для его создания объявили благотворительный сбор средств.

В регионе отношение к бойцам ВДВ особое. В областном центре многие годы дислоцировалась 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. В годы Великой Отечественной войны соединение участвовало в боевых действиях в Венской наступательной операции. В афганскую войну военнослужащие этого соединения первыми вошли и последними покинули поле военных действий, с честью выполнив свой интернациональный долг. Сейчас в областном центре размещается 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада.-0-

Фото Ивана Казака