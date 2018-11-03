В Витебске смотр-конкурс собрал 40 хореографических коллективов области

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной смотр-конкурс хореографических коллективов "Прыдзвінскія карункі" прошел в Витебске. Мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля культуры Беларуси Ивана Серикова, проводилось в восьмой раз. Участие в нем приняли 40 творческих коллективов, имеющих звания заслуженного, народного или образцового, с общей численностью более 800 человек.

Танцорам предстояло выступить в номинациях на лучшее исполнение авторских танцев Ивана Серикова, новую балетмейстерскую постановку и лучший народный танец, отражающий национальную тематику и мотивы.

Иван Артемович Сериков - заслуженный деятель культуры Беларуси, балетмейстер. В разные годы являлся солистом ансамбля белорусской народной песни и танца Белгосфилармонии. С 1961 года руководил Витебским народным ансамблем песни и танца "Маладосць". Собрал огромное количество танцев Витебской области, которые уже на протяжении нескольких десятилетий используют в своем репертуаре творческие коллективы региона.-0-

Фото Александра Хитрова