2 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске сотни жителей и гостей города участвовали в мероприятиях ко Дню десантников, передает корреспондент БЕЛТА.

В Витебске дислоцируется знаменитая 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада. Бойцы этого соединения прошлись по центральным улицам города и подарили цветы женщинам, подняв настроение прохожим. Сотни людей, среди них и служившие в подразделениях "крылатой пехоты", вместе с семьями и сослуживцами собрались на территории бригады. Во время Дня открытых дверей площадка соединения была заполнена людьми, которые увлеченно рассматривали и фотографировались с образцами техники, вооружения и формы, угощались солдатской кашей и чаем.

Во время митинга заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин отметил, что воины нынешней 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады являются достойными продолжателями боевых традиций. "Ваша история - гордость нашей страны и Витебской области. С января 1945 года солдаты и офицеры соединения участвовали в боевых действиях по разгрому немецко-фашистских войск в Венгрии, Австрии и Словакии. В 1950-1970-е годы витебская дивизия первой принимала участие в освоении поступающей новой техники и вооружения, методики ведения боевых операций. Десантники в годы Афганской войны первыми вошли и последними покинули поле военных действий, с честью выполнив свой интернациональный долг", - сказал он.

После митинга и награждения военнослужащих началась самая зрелищная часть праздника - показательные выступления: выстрелы разных видов оружия и рев техники, дымовая завеса, взрывы, отточенные движения внештатной роты почетного караула, приемы рукопашного боя, уничтожение условного бандформирования в здании, вальс автотехники и преодоление полосы препятствий.

В свой профессиональный праздник десантники не только принимали поздравления, но и сами дарили подарки - накануне небольшой "десант" из 103-й бригады посетил детский дом в Витебске. Кроме того, бойцы возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам "Боль" и мемориальной доске генерала Василия Маргелова.-0-

Фото Александра Хитрова