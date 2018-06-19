19 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске стал курсировать троллейбус с символикой "Славянского базара", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия "Городской электрический транспорт г.Витебска" (филиал ОАО "Витебскоблавтотранс") Василий Павлючков.
По его словам, троллейбус украшен фирменной фиолетово-лиловой символикой международного форума 2018 года, разработанной дизайнером дирекции "Славянского базара в Витебске" Юлией Крюк. Его появление на улицах города не осталось незамеченным горожанами и уже собрало массу положительных откликов. Фестивальный троллейбус ездит по маршруту №3 "Вокзал - ул.Фрунзе - предприятие "Марко".
Василий Павлючков обратил внимание еще на один проект, который успешно реализуется трамвайно-троллейбусным управлением на протяжении года. Так, в троллейбусах с бортовыми номерами 195 и 199 по маршруту №4 для пассажиров звучат короткие исторические справки о достопримечательностях, которые они проезжают. Своеобразная экскурсия интересна гостям города и также получила положительную оценку местных жителей.-0-
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