В Витебске студенты медуниверситета устроили веселые проводы зимы

14 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Студенты Витебского государственного медицинского университета сегодня устроили веселые проводы зимы, передает корреспондент БЕЛТА.

Студенты-медики в Витебске традиционно весело и с размахом отмечают Масленицу. В программе нынешнего праздника конкурс скульптур из снега, спортивные состязания, традиционные зимние забавы с хороводами, частушками и сжиганием символического чучела зимы. Команды студенческих общежитий соревновались и в мастерстве приготовления блинов. Примечательно, что охотно участвуют в мероприятиях и иностранные студенты, а в ВГМУ обучаются представители 38 стран (около 1,3 тыс. человек).

Ректор Витебского государственного медицинского университета Анатолий Щастный отметил, что зарубежные студенты с интересом относятся к белорусским праздникам, в том числе и народным. "При этом они стремятся выяснить истоки праздника, больше узнать о традициях. А Масленица - жизнерадостный славянский праздник. Это проводы холодной зимы, ожидание весны, а значит, обновления, - поделился ректор. - При этом иностранные студенты основательно подготовились к празднику - накрыли богатый блинный стол. Они любят нашу белорусскую кухню и всегда активно участвуют в кулинарных конкурсах".

У студентов ВГМУ на этой неделе будет еще один хороший повод для праздника - в пятницу, 16 февраля, состоится торжественное открытие второй очереди нового общежития по адресу пр. Фрунзе, 31. Общежитие рассчитано на 1,1 тыс. мест, вторая очередь - примерно половина общего жилого фонда. Заселение планируется уже в марте.-0-

Фото Александра Хитрова