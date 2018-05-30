В Витебске востребована услуга вызова мастера социальной парикмахерской на дом

30 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Услуга вызова мастера на дом от социальной парикмахерской востребована в Витебске. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделением срочного социального обслуживания ТЦСОН Октябрьского района Витебска Елена Лешук.

"Наша парикмахерская работает почти два месяца, и спрос на стрижки не пропадает. Особенно востребована услуга выезда нашего мастера на дом. Для пожилых людей, которые не могут ходить или передвигаются с трудом, это актуальная помощь", - отметила Елена Лешук.

Социальная парикмахерская работает в областном центре по улице Коммунистической, 27-61, недалеко от Смоленского рынка. Прежде всего услуги оказываются гражданам пожилого возраста, инвалидам, сиротам, тем категориям граждан, которые нуждаются в социальной поддержке. Специалист может сделать мужскую и женскую стрижки, выполнить завивку, мелирование, укладку и окраску волос. В парикмахерской примерно в полтора-два раза цены ниже, чем в подобных государственных учреждениях, не говоря уже про частные.

Парикмахерская обустроена за счет собственных средств территориального центра: проведены сантехнические и электромонтажные работы, закуплено необходимое оборудование.

В соседнем с социальной парикмахерской помещении действует магазин хендмейда с сувенирами, вещами для дома. Изделия выполнены руками посетителей отделения дневного пребывания инвалидов центра, пожилыми людьми.-0-